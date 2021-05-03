中港買家大手購入英國資產，包括企業、基建、物業等，總值近1,350億英鎊，折合約近1.45萬億港元。

英國《泰晤士報》調查發現，這些總值約1.45萬億港元的資產，涉及近200項目交易，當中有超過80項是2019年以後進行，當中有至少440億英鎊，即約4,722億港元的資產，是由中國國企持有。

中港公司有份持有的英國企業包括英國核心基建，例如泰晤士水務公司（Thames Water）、英國能源網絡（UK Power Networks），以及希斯路機場（Heathrow airport）。當中購入英能源網絡的是香港首富李嘉誠。另外，中國企業以及投資者亦持有最少17家私立學校，以及總值約100億英鎊，即1,073億港元的物業。

報道指出，這些資產都是以購買當日的價錢計算，未有計及其後價值的升跌，而且有數十項投資無法估值，認為實際總值很大可能超過1,350億英鎊。

前保守黨主席施志安（Iain Duncan）表示，今次的調查顯示了「歷屆政府都在監察中睡著了，我們正讓中國控制我們企業的主要範籌」，而且認為「中國對英國和自由世界構成了最大的戰略威脅」。而牛津大學中國中心副主任馬格納斯（George Osborne）批評前首相卡梅倫以及財政大臣歐思邦與北京拉關係，認為「他們看起來長期處於天真狀態，我認為他們真正相信這是一條路，他們這樣做是因為他們完全誤解了習近平的中（共）國的本質。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略