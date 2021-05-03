去年疫情重挫經濟，零售及飲食行業首當其衝，就連有多年歷史的老店亦無一倖免。擁近半世紀歷史的川菜老字號、位於銅鑼灣蘭芳道的南北樓（The Red Pepper Restaurant）於去年底宣佈停業，該舖位最新則以8,000萬元轉手，較高峯期跌價逾五成。

南北樓座落於銅鑼灣蘭芳道7號地舖及1號樓，毗鄰利園商場一期，總面積約1,500方呎；據土地註冊處資料，舖位最新以8,000萬元易手，呎價約5.33萬元。原業主為南北樓老闆，早於1975年以56.5萬元購入自用，現轉手賬面勁賺7,943.5萬元，物業46年間升值141倍。

上述舖位早於2011年曾市傳以1.76億元，售予資深投資者兆安李太；即最新成交價或較高峯期回落約54.5%。

南北樓店內裝潢別具古典風味，更曾吸引已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景，並因此聲名大噪。此外，店舖名菜包括鐵板干燒蝦球、宮廷天花，佳餚奧秘是由四川直送的辣椒配料表現正宗川辣滋味，可謂本港第一代川菜館。

不過，老字號亦難敵疫情，南北樓於去年底起無限期休業，當時負責人表示餐廳稍後會重開但未擬定日期；未知是次售出舖位後，餐館會否售後租回。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略