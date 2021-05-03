隨着多個全新供應開售，新盤市場交投活躍，不少項目餘貨亦見承接力。恒地（012）馬鞍山迎海．駿岸最新有頂層複式單位以5,379萬元售出。

迎海．駿岸7座29及30樓B室，實用面積2,775平方呎，另連936方呎平台，新近招標形式以5379.2萬元成交，呎價19,385元。

同系元朗尚悅．天城8號洋房，屬實用1,776方呎四套房戶型，另連85方呎前庭、174方呎花園，以及431方呎天台，新近以2,381.8萬元售出，呎價約13,411元。

凱滙連沽3單位 三房戶成交價高見2,064萬

信置（083）等發展的觀塘裕民坊凱滙單日連沽3伙，包括最高價成交的3座40樓F室，實用面積909方呎，屬三房一套連儲物房及洗手間戶型，新近以約2,064.52萬元沽出，呎價22,712元。

上述3伙成交單位造價介乎929.41萬至2,064.52萬元；項目開售至今累沽1,718伙，套現逾215億元。

上源2,987萬沽花園複式戶

由內房萬科發展、位處屯門「中國城」掃管笏的上源2A座低層地下及地下B室，實用面積2,209方呎，屬四房雙套複式單位，另連271方呎花園，新近以2,987.414萬元成交，呎價約13,524元。

晟林兩房平台特色戶賣936萬

另內房福晟國際（627）旗下何文田晟林2樓D室，實用面積358方呎，採用兩房戶型，另連63方呎平台，最新以936.6萬元售出，呎價約26,162元。

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