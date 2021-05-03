阿里（9988）旗下天貓香港在5月5日起在香港試業，率先有2,000個品牌進駐，包括美妝、家電和電子產品等，5月5日至7日將會免運費，以及無門檻使用的10元現金券、單店及跨店買滿299元減40元、單店及跨店買滿499元減80元等，而5月7日後，消費滿199元可免費送貨至自提點，滿399元可免費送貨。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，阿里一直看到香港電商市場充滿潛力，香港的月活躍用戶人數和人均收入等因素令阿里選擇進入香港電商市場，疫情並非唯一催化劑，另外希望日後天貓香港可以做到本地化，和商家合作尋找新的商業模式。

問及與香港電視（1137）旗下HKTVmall競爭，陳子堅續指，近年不同公司在本地電商的投資愈來愈大，多公司參與市場代表有一定潛力，而公司的月活躍用戶人數比同業好。根據香港電視旗下HKTV Mall 3月數據，公司的月活躍用戶為137.5萬名。他說，天貓香港以協助本地商家發展電商業務為目標，會協助改善店舖頁面，提升轉化率和改善營銷等。

陳子堅續說，會根據香港的需求和基建而規劃日後發展方向，有可能會加入新鮮食品，未有正面回應為何在內地淘寶產品的價格會比香港便宜，只表示現時消費者不只在乎價格，平台會為商戶帶來更高的價值，致力提升客戶的購物體驗。

HKTV：品牌對香港市場有一定吸引力

香港電視發言人回覆查詢時表示，HKTVmall相信香港的網購市場仍有發展空間，對其他營辧商加入表示歡迎。HKTVmall已於香港發展超過6年，相信本身的品牌對香港市場有一定吸引力及感情，與其他營辦商的定位會有所不同。

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