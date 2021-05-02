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【圓方集】中國藉環保建外交？ - 張宗永

3小時前
■習近平（左）上台之後，將環保的優先大幅提高，但美國似乎沒有將這視為中美互相合作。圖右為拜登。　資料圖片
columnist
專欄作家 : 張宗永

中美外交關係的基本盤是「襄王（中國）有夢，神女（美國）無心」。北京除了牽涉「內政」的，其他的事情都可以談、都願意談，態度其實是非常忍讓的。

月前，北京慶祝乒乓外交五十周年。50年前的3月杪，乒乓球世錦賽在日本名古屋舉行，中國隊缺席了兩屆後，再次參賽。美國的乒乓球手Glenn Cowan主動和中國的隊長莊則棟握手，開啟了影響深遠的乒乓外交，亦是1972年美國總統尼克遜歷史性訪華的引子。

當日，正值中蘇關係惡化，蘇聯在中國邊境部署大量兵力；美國經歷越戰，亦希望休養生息。時任美國國安顧問的基辛格輕教條而重實利，是策劃中美建交的旗手。這些年來，中國都很以這次外交成績為榮。這位被怪論前輩三蘇謔稱為「接緊吻的麻甩佬」外交家，到了今天，北京仍視他為老朋友 。今次中方單方面紀念乒乓外交，亦請來基辛格站台，可惜拜登政府沒有甚麼反應。

上周，華府邀請40位國家領袖出席視像會議，討論氣候變化問題。網上照片看到拜登和習主席的影像並列在大螢幕上，這場面很久未見。氣候暖化是全地球全人類的大問題，不牽涉軍事，不牽涉領土，而中美是全球碳排放居首的國家。

襄王有夢 神女無心

根據2018年的數字，中國的年碳排放量是100億噸，美國是54.1億噸，分別是全球總排放量的28%和15%。

環保的責任如何分擔，發達國家和發展中國家一直爭辯不休。前者覺得後者只追求自身經濟發展而忽略地球人的責任；後者覺得前者起步早，富起來後卻不讓別人享受資源。上面的年碳排數字如果按人均算，居首的是沙地（18.48噸），美國排第四位（16.56噸），中國排名跌至13位（7.05噸）。習近平上台之後的確是將環保的優先大幅提高，例如中國的綠色債券的發行量原本毫不起眼，2016年竟然躍升至全球發行量的一半。

撇開政治，為了地球村，中美理應合作，但是美國國家安全顧問沙利文卻首先作出回應：美國不會視中國在氣候變化方面的合作是幫美國忙。神女何時才會有心呢？

利益申報：我是低碳亞洲的非執行主席，也有參與綠色債券發行業務。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁

張宗永圓方集乒乓外交中蘇關係中美建交基辛格拜登政府氣候暖化綠色債券
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