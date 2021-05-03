■佳兆業主席郭英成。資料圖片
●佳兆業（1638）4月合約銷售額約113.35億元（人民幣．下同），按年升74%，合約建築面積約70萬平方米，增62%；今年首4個月合約銷售額約421.8億元，合約建築面積約253.7萬平方米，分別按年升1.34倍及1.44倍。
●金輝控股（9993）4月合約銷售額約89.9億元（人民幣．下同），按年升32.6%，合約銷售面積約50.9萬平方米，合約平均售價約每平方米1.77萬元；今年首4個月合約銷售額約341.2億元，增83%，合約建築面積約207.7萬平方米，合約平均售價約每平方米1.64萬元。
●當代置業（1107）4月合約銷售額約36.34億元（人民幣．下同），按年升1.01倍，物業合約銷售面積約36.16萬平方米，銷售均價每平方米約9,954元；今年首4個月合約銷售額約128.8億元，按年升81%，物業合約銷售面積約127.8萬平方米，銷售均價每平方米約10,006元。
●大唐集團（2117）4月合約銷售額約49.98億元（人民幣．下同），銷售面積約48.63萬平方米，平均銷售價格達每平方米10,277元；今年首4個月合約銷售金額約143.5億元，銷售面積約139.4萬平方米，平均銷售價格達每平方米10,292元。
●美高梅中國（2282）根據購股權計劃，向承授人授出合共170.52萬份購股權，認購價為每股12.672元。
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