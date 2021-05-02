【圖金者言】

上篇文章從資金流等三方面分析了美股的情況，結論認為美股雖然有估值過高及超買等隱憂，但最大推動力美國聯儲局一日未停手，股市就依然跌不下來。相反，中國A股缺乏利好，港股科技股亦明顯較弱，後市上漲空間並不大，預期中港股市在缺乏資金推動下，弱勢震盪為主。

爆倉事件震驚市場

敝欄3月22日文章標題「調整期快過 不宜太悲觀」，4月6日文章「大市料續彈 吸聯塑中遠海控」，是較為看好4月出現反彈，並切實做出部署，模擬組合買入了中國聯塑（2128），至今回報5.7%，中遠海控（1919），至今上漲14.3%；兩者均在上周創新高。整個4月恒指最高反彈至29405，收28594上漲346點或1.2%。模擬組合則年初至今上漲12.5%，跑贏大市。

目前股市的發展依然符合預期，自年初2月開始認為股市短線有調整，並且大幅減投資，得以在4月初部署捕捉短線反彈。回顧年初撰寫全年年報時，就預期今年年初見頂，其後反覆回落至年中。此年初的預測認為港股未來兩、三個月走勢並不樂觀，適宜多持現金謀定而後動。

逆勢而行通常是吃力不討好的。所謂逆勢其實就是逆周期（天）而行，自然凶多吉少。世道艱難常有異象。上月爆出震驚市場的新聞，包括韓裔明星基金經理Bill Hwang加槓桿炒輸中概股，股價大跌引發爆倉，一天就損失超過百億美元，更拖累數家頂尖投資銀行出現巨額虧損。另一則新聞更令人痛心，傳奇價值投資基金經理Charles de Vaulx因基金清盤自殺身亡。兩段新聞都讓人惋惜，亦都涉及投資失敗。無論是槓桿靈活的對沖基金，價值投資還是「女股神」Cathie Wood均表示日子難過，所謂一葉知秋，側面反映出目前投資市場的困難。

筆者一直用量化選股在美股市場跟蹤動力，價值和科技股三大策略投資組合的表現，可見今年主要回報來自1、2月，其後3、4月均處於回調之中，以數據證實了上述三名知名基金經理所面對的困境，印證時勢比人強。

對一般投資者來說，入市時機極為關鍵。如果投資者在今年高位入市，無論是多麼成功的策略還是基金經理，都容易出現巨大回調。雖然能堅持有效的投資方法，拉長到更長時間是能磨平短期受挫，但多數人難以承受短期虧損；即使那些手握巨資的知名投資者都會出現爆倉甚至輕生，何況資金有限的散戶。這才是入市之前最應該要知道和警惕的殘酷現實，而不是甚麼股票貼士。

散戶也不必妄自菲薄，散戶最大優勢在於沒有向老闆客戶交代的壓力，大可天好時打獵，落雨時休息，豈不樂哉。

接下來的夏季，既然預期市場在反彈之後還要繼續調整，策略應以避險保本為先。因此模擬組合打算將金蝶國際（268）、微盟集團（2013）、中遠海控（1919）、銀河娛樂（027）、JS環球（1691）、紫金礦業（2899）、中國聯塑（2128）調出組合以增持現金，僅保留海爾智能（6690）及中國移動（941）兩成持倉。休息之時正好自我增值，等候下個入市良機。

股無雙