【本報訊】踏入5月，市區新盤混戰，其中有全新盤於過去周末開售對撼，帶動兩日一手成交宗數錄459宗，按周升逾兩倍。由路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，上周末首輪開售即「開紅盤」；發展商最新以較首批均呎貴逾一成，加推180伙，預料最快本周末次輪銷售。另信和（083）旺角One Soho敲定本周四次輪賣78伙。

晉環日前首輪開售240伙，即日全數清袋，套現逾46億元，即平均每伙單位造價超過2,000萬元。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，首輪有逾六成半為大手客，各購入兩至三伙單位；至於該輪次的10伙招標單位將於今日截標，並有機會同日開標。封續指，項目最新加推180伙單位應市，預計本周末第二輪銷售，不排除此前再度加推。

呎價3.3萬 1,172萬入場

晉環第三張價單，涉及180伙單位，包括28伙一房、55伙兩房、87伙三房，以及首推10伙平台特色單位，實用面積383至921方呎；維持最高18%折扣優惠，折實售價1,171.78萬至3,432.85萬元，折實呎價29,036至38,922元，整批折實平均呎價約33,103元，較首批29,689元提價約11.4%。

晉環大單位加幅最為明顯，據3號價單顯示，1B座39樓A室，實用面積919方呎，三房套間隔，定價4,098.7萬元，呎價44,600元；對比2號價單的1B座38樓A室，定價3,819.8萬元，意味高一層賣貴278.9萬元，加幅逾7%。

是次入場單位為第1A座6樓J室，屬實用面積387方呎一房戶，定價為1,429萬元，呎價36,925元；扣除最高折扣18%，折實價1,171.8萬元，折實呎價30,279元。

另一方面，信和旗下旺角One Soho日前首輪開售即沽逾七成單位，即晚加推應市。集團營業部集團聯席董事田兆源指，項目最新落實於本周四次輪銷售，涉及78伙。

千望再推30伙 累收130票

同區、由遠洋集團發展的千望新近加推2號價單共30伙，間隔由開放式涵蓋至一房戶型，實用面積172至318方呎；扣除最高15%折扣，折實價430.95萬至743.75萬元，折實呎價22,485至25,302元；整批折實平均呎價22,475元。集團助理銷售總監王維榮表示，截至昨下午5時，項目已錄逾130個認購登記，以兩批共60伙計，超額認購約1.2倍。恒地（012）啟德新盤The Henley I日前加推50伙單位；集團營業（一）部總經理林達民指，項目暫收1,137張入票，以兩批共146伙計，超額認購逾六倍。

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