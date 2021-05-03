縱觀整個工業領域，低碳投資順理成章傾向於風能及太陽能等可再生能源機會。但低碳投資並不僅限於可再生能源，更多業內公司正採取更多舉措，通過高效的能源技術及更準確地測算其碳足跡來降低排放。

投資這些致力於低碳排放的公司在推動環保的同時，也帶來了潛在的回報。公司採取的大多數減少碳足跡的措施都聚焦於管理及減排，旨在減少當下或未來的碳排放。然而，對於到2050年實現全球淨零碳目標而言，時間已相當緊迫。雖然為數不多，但越來越多的公司正日益擴大其低碳化聚焦的範疇，將減排及預防納入其中，尤其着重於這些公司的建築設施，因為僅此一項就佔據全球二氧化碳排放總量的40%。

不斷增加對企業減排、預防碳排放措施的激勵

儘管目前衡量碳排放節能的企業僅佔少數，但聯博認為這一數字將快速增長。全球政府及私營企業比以往更團結一致地支持該目標，銷售的增長也將日益與公司是否能夠加速實現或採取節能目標緊密掛鉤。

目前約有200個國家支援《巴黎協定》及其應對全球變暖的積極目標。貫徹《巴黎協定》以及應對氣候變化的新政策增加了公共開支，推動各國及企業遵守協定，同時也帶來對更智慧的公共工程、辦公園區和工廠等的需求。以《歐洲綠色協定》為例，這將使能源系統及相關基礎設施的年度投資增加約1,750億至3,000億歐元（2080億至3570億美元），預計未來20年新興市場國家的低碳行動支出約為2.2萬億美元。

我們相信這將激發更多私營企業的能源管理解決方案，這些解決方案將持續在之前對此較為陌生的交通、工業及建築結構等領域展開。目前只有1%的建築接近《巴黎協定》的淨零排放目標，未來10年升級改造的需求將成倍增長。

範圍4排放有助於衡量真實的碳足跡

從服務業到重工業，大多數企業都會直接或在其價值鏈的某個環節產生碳排放。碳產出的水準及類型各不相同；但我們認為需考慮二氧化碳排放底線的影響，即對碳排放進行定價。

最為基本核心的是，只有對全部類型或全部範圍的二氧化碳進行同等考量時，碳價格才會最為精准。一般而言，範圍1及2排放分別直接從工廠設施或間接從能源消耗中產生。此外，某些範圍3排放對於股票估值也非常重要，例如在評估一家煤礦企業時，通常會考量其客戶燃燒煤炭時產生的碳排放。

越來越多的公司正不斷衡量並改進這些說明指標。這其中涵蓋了工業行業，2020年，使用科學方法設定排放目標的公司已超過500家，到2021年這一數字有望翻倍；而在五年前，這一數字僅為15家左右。該行業的綠色收益率，即衡量一家公司的產品及服務是否符合綠色環保指標，平均約為50% 。

範圍4排放是一項日益相關、應採納卻尚未被廣泛採用的指標，能夠幫助協力廠商實現節能。範圍4排放的報告方法更為細緻，但其通常能夠精確地指出公司排放的節能或可全方位規避的內容。範圍4排放通常不會納入估值過程，但其對公司脫碳化及盈利目標極為重要，因此對於活躍的低碳投資者頗具吸引力。

舉例來説，有一間公司示範「範圍4排放」的行動：幫助他人實現減排，借此為降低碳排放做出貢獻。該公司開發智慧電網和數碼化建築，運用技術及資料中心優化水電使用，助力客戶節能或避免碳產生，節約用水減少浪費。據其保守估計，僅2019年一年就為客戶減排8,900萬噸二氧化碳。同樣，生產節能網路照明系統的公司也是助力客戶管理範圍4排放的早期典範。

隨着越來越多的企業受益於減排或避免排放，透明度亦日漸提升，這將大大造福活躍的低碳投資者。如今披露範圍4的公司仍然屈指可數。

極少數公司能夠了解自己真實的碳足跡，更遑論工業企業。但我們認為，隨着投資領域越來越注重環保，這些企業應優先考慮並詳細了解自己的碳足跡。因此，投資者必須更密切地關注範圍4排放如何影響公司的整體產出目標，以便更準確地了解其長期競爭力和回報潛力。

聯博策略核心股票聯席投資總監Kent Hargis

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