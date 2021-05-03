金管局公佈，今年首季外滙基金錄得116億元投資收入（其他投資尚未入賬），按年扭虧為盈。期內，債券蝕160億元；香港股票賺76億元；其他股票賺188億元；外滙收益12億元。

金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2,622億元，2020年投資回報為2,358億元，是繼2017年後的高位。

金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會上指，影響全球及本港經濟最主要因素是疫情及疫苗接種，多次提及提升本地疫苗接種率「真係覺得重要」。

他指出，雖然香港疫情受控，但本地疫苗接種率不及其他主要金融體系，僅百分之十幾，而紐約接種率逾5成、倫敦接種率達4成以上，新加坡接種比率也超過25%。

他擔心疫苗接種率低將影響本港經濟恢復的進度，以及作為國際金融中心的競爭性，例如當紐約、倫敦及新加坡等地已經可以對外重開時，香港重開仍然有限度，屆時跨國企業或要考慮區域業務總部是否應設於香港，「如果企業去亞洲巡視業務時，可以去到其他金融中心，但去唔到香港，我地係擔心」。

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