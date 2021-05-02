【數碼金魚缸】

上周Tesla公佈第一季度業績，原來Tesla趁高位出售了一成的比特幣（Bitcoin）持倉，成功「短炒」獲利。有人質疑Elon Musk當初高調公佈買比特幣引來市場跟風，卻短期內反手沽貨獲利，是唱高散貨的行為。他否認指，Tesla賣出是要證明加密貨幣作為現金替代物的流動性，強調他沒有出售任何個人持倉。作為個人投資者，是否要跟緊大戶的足迹沽貨，還是要堅定繼續Strong Hold？

其實，早於Tesla減持的消息公佈，加密貨幣4月底已經歷一輪急跌，先有新疆礦場停電引致部份大戶趁高套現，再有Coinbase上市首日被高管減持，然後是美國總統拜登欲對富人投資者增稅。接連的利淡導致首20大市值加密貨幣，在短短幾日之間最多下調了20％至50％不等，沖淡了年初至今牛氣沖天的氣氛。

不過，這次調整雖然又急又快，但其實對比過去幾個月的強大升幅未算誇張。加上執筆之時，很多幣種也已經反彈了跌幅的一半以上，顯示市場承接力度仍強。再者，跌市的幾個原因，都屬於短暫影響，只要量寬政策一日未變，資產價格仍偏向上升。因此當然繼續Strong Hold，還可以趁跌市的時候增持有質素的加密貨幣。

拒絕槓桿產品

至於Tesla減持比特幣是否因為不看好長遠走勢？筆者認為不是。原因是Tesla公司以比特幣當作儲備貨幣之一，由於升幅巨大，資產佔比早已偏離初始的比例，基於風險管理原則或需要重新平衡（rebalance）。正如ARKK基金也常常「短炒」核心持股，背後原因主要也是要重新平衡。有一點需要留意，儘管目前行情未轉熊，但不明朗因素增加將導致整體行情波動性提升。

坊間越來越多大型的交易所持續推出槓桿產品，導致越來越多人入場賭博，部份產品槓桿比例高達10倍甚至100倍，一旦遇上急跌，這些槓桿產品也幾乎只有被斬倉的命運，大量戶口被斬倉會導致市場波動性大增。因此筆者建議任何情況下拒絕誘惑，不要使用槓桿產品。

大戶吼以太幣

以太幣走勢強於比特幣，在比特幣跌穿5萬美元之際，以太幣卻穩守於2,000美元之上，很快便升破前頂。以太幣在這次調整的下調幅度是首20大加密貨幣中最低，估計大戶在行情下跌時在默默低吸以太幣。自從2020年開始，比特幣市值佔所有幣種市值的比例一直下跌，最近已經跌至接近50%的水平，意味着比特幣獨大的情況不再。在年初比特幣瘋狂上升時，市值佔比曾短暫反彈，及後以以太幣為首的其他加密貨幣很快便急起直追，升幅超越比特幣。

未來互聯互通

2018年以來，比特幣的回報率仍然高於其他幣種，但自從2020年以來，這個情況已經調轉。未來加密貨幣的發展重點將會是區塊鏈之間如何互聯互通，ADA、DOT和UNI這類去中心化的區塊鏈建設項目幣種值得留意。

上期文章提及的一些NFT概念幣種，在這次跌市當中表現也突出，也是個好選擇。未來的生態圈將不會再是由一兩家交易所壟斷整個市場，建立虛幣組合的時候可以留意有潛力的主題。

本篇文章數據分析Jupyter Notebook源碼放於Github（https://bit.ly/3xIfm10），有興趣請自行瀏覽。

量子雪球

作者電郵：quantum.snowball@gmail.com