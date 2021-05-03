港人一向熱愛買磚頭收租，在超低息環境下，定期存款利率也近乎零，部份市民寧願買樓收租。最近便有投資者「一炮過」購入屯門「龍床盤」菁雋開放式單位，每月收租7,500元。

祥益地產謝澤銘表示，屯門「龍床盤」菁雋高層32室，實用面積132方呎，開放式間隔，近期以262萬元售出，呎價19,848元。原業主2019年斥221萬元購入，由於持貨未夠3年，是次交易須支樓價10%「SSD」即26.2萬元，但買家願意承擔。買家是一名投資者，毋須按揭「一炮過」付清樓價，購入作收租用途，預計每月收租7,500元，租金回報率約3.4厘。謝續稱，「真係好多有錢人，呢兩日啲客多咗話唔做按揭，又或者做兩、三成按揭就算數。」

首置客1,398萬購瓏門3房

祥益地產袁思賢表示，屯門新盤御海灣II熱銷，帶動同區二手交投。她稱，屯門站上蓋物業瓏門2座低層G室，實用面積783方呎，3房間隔，日前獲首置客「即睇即買」、斥1,398萬元購入自住，呎價17,854元。原業主2012年以約968萬購入單位，是次轉手賬面獲利430萬元。

樓市日日有新高價，市民買樓意欲高漲。中原地產伍錦基透露，將軍澳峻瀅2房造價直逼800萬元，位於1座中層H室，實用面積513方呎，業主今年2月以800萬元放盤，議價後以780萬元賣出，呎價15,205元，樓價創屋苑2房歷史新高。單位於2015年斥551萬元購入，現賺229萬元離場。

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