半新股聯易融科技（9959）上市近一個月，股價慢火煎魚式炒上，至今累漲36.5%，為3月以來表現最佳的新股。該股主打中小企的供應鏈金融業務，食正阿爺扶持中小企、改善實體經濟的國策，股價造好無可厚非。

聯易融股東背景強勁，包括騰訊（持股17.2%，為最大股東）、GIC（8.4%）、渣打（3.6%），同時引入國際基金貝萊德、富達國際、Janus等作為基石投資者，手貨相當實淨。

上周五恒指跌到七個一皮，但午後聯易融卻忽然起動，埋單抽升5.5%，收報24元，以收市價計創上市新高，成交亦放量至2.6億元，逆市開車值得尊重。如突破24.8元將進入「零蟹貨區」，炒味出晒嚟！

翻查股權披露，近日出現大手轉倉，4月28日，存放於CCASS的股份由26.15%急升至34.92%，原來有1.74億股轉倉至富途證券，佔已發行股本8.76%，令富途持股量升至9.18%，躍升至最大持倉券商。

自上市以來，保薦人之一的高盛亦大手增持37球，持股量由2.01%升至3.87%。大行力掃之下，股權集中度越來越高，貨源歸邊加上新高在望，要舞起自然更容易。操作上，可以22元作止蝕，博股價高處未算高。

筆者為證監會持牌人，持有聯易融財務權益。

魏力

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