上周南韓政府開出全球金額最大的遺產稅單，對象是全球知名，南韓最大的財閥三星，這張金額達到12萬億韓圜（超過800億港元）的稅單，源自於在2014年心臟病發的三星前會長李健熙於去年10月去世。

南韓遺產稅率一向全球數一數二，雖然以累進率計算，但最高達到50%，李健熙遺產包括三星系持股，其中持三星電子4.18%、三星生命20.76%、以及三星物產2.88%等，總值超過130億美元。未計其他私人資產。

事實上，需納遺產稅地方的富人都知道，有不同合法方法可以減少繳納遺產稅的金額，今次金額大得令三星後人需要透過借貸才能繳交，與南韓歷史及李健熙及其子李在鎔不無關係，南韓獨立後，日本人當地留下不少資產，當時政府卻透過低價轉讓予企業家增加其政治籌碼，李健熙亦有讓行賄、逃稅、違反信託及瀆職的背景，但最終卻被特赦；而兒子李在鎔亦因賄賂前總總朴槿惠的助手而被判刑。

因此，今次當地政府開出的稅單毫不留情，相信是政府想撇清前朝與三星之間的關係；而三星對這將單的反應是逆來順受之餘，再捐出上萬件藝術品，相信亦希望表達在李熙健及李在鎔後，三星會守法營運之意。

散子

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