中午12時

恒指半日跌424點，報28,300點，成交538億元；H指跌138點，報10,686點；科指跌108點，報8,204點。

藍籌股方面，滙控（005）回吐跌3.3%，報47.2元，成半日表現最差藍籌。友邦（1299）跌2.5%，報96.35元；平保（2318）跌2.4%，報82.9元。

醫美股逆市炒起，瑞麗醫美（2135）升23%，報0.83元；復銳醫療科技（1696）升一成，報12.98元；復星醫藥（2196）升逾9%，報53.85元；康哲藥業（867）升5.3%，報18.96元。

手遊股造好，網龍（777）升1.1%，報22.05元；飛魚科技（1022）升8.5%，報1.02元；中手游（302）升3%，報3.7元；心動（2400）升2.4%，報69元。

譽宴集團（1483）升1.2%，報1.62元。譽宴早前公佈擬收購北京雲聆科技並注資7,000萬人民幣協助收購「小雞模擬器App」，並於同月折讓16%配股以集資1.5億。公司表示，由於訂約各方未能就可能收購事項的重大條款達成一致，因此終止收購北京雲聆科技。譽宴曾要求員工在四月底前打疫苗，否則會面臨停工，集團主席張家豪強調不相信有人會為金錢獎勵而打針，又稱「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打，𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」。

本報翻查恒指表現，發現2011至2020年間，10年中有8年的5月份錄跌，比例高達80%；跌幅介乎0.2%至11.7%。五一黃金周A股休市，滬深港股通暫停3日，周四（6日）才恢復北水。

疫情持續成今年市況主題，耀才證券研究部經理譚智樂稱，若疫情嚴峻反覆，如印度持續爆發，會延續五窮命運。他提醒投資者可留意恒指風險，若指數跌穿100天線（28510點），頭肩頂風險因素將浮現，需慎防大市下試27,500點。

而因4月的悶局，香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民預期，5月上半月跌市機會大，「市況要行方向，4月的月波幅僅346點，為兩年最少，通常翌月就會大波幅」。而且五一假期加上業績期令投資者信心下跌，料假期後北水仍偏弱。他預期恒指跌3%至8%，即約27,863至26,426點區間。

另外，外圍有大量負面因素，包括美聯儲官員曾稱隨着全國陸續接種疫苗，將逐步收水、土耳其債務危機等，短期或勾起市場擔憂。資深基金經理溫鋼城料難以破解五窮魔咒，但他料短期投行重新入市將刺激港股，5月港股將先高後低。

上午11時05分

恒指跌幅擴大至433點，報28,291點，成交446億元。蒙牛（2319）最新跌3.5%，報40.15元，暫為表現最差藍籌股。

保險股受壓，友邦保險（1299）跌2.4%，報96.5元；中國人壽（2628）跌2%，報15.5元；中國平安（2318）跌2.3%，報83元。

復星醫藥（2196）曾升近一成，高見54.1元，創3年高；最新升7%，報52.8元。

上午9時50分

港股開市後跌幅擴大，恒指跌逾300點，最新報28,369點，成交176億元。

復星醫藥（2196）報52.2元，升5.77%；滙豐（005）47.4元，跌2.9%。

上午9時25分

上證綜指跌28點，報3,446點；深證成指跌25點，報14,438點；創業板指升39點，報3,091點。

上午9時21分

美股上周五收跌，港股恒指開市跌64點，報28,659點；H指高開20點，報10,805點；科指升1點，報8,314點。

騰訊（700）跌0.5%，現報619.5元；滙豐（005）跌0.8%，現報48.45元。京東（9618）分拆旗下的京東物流已通過上市聆訊，有傳估值目標為400億美元（約3,100億港元），集資30億至40億美元（約234億至312億港元），將於今個月招股及上市；京東開市報299元，僅微升0.2元。

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