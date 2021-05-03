在中國對螞蟻集團監管，嚴重削弱其增長前景後，美國共同基金巨頭富達投資（Fidelity Investments）徹底改變了螞蟻集團價值的看法，由去年8月估值為2,950億美元，跌至最新1,440億美元。

富達於3年前曾入股螞蟻集團。根據監管文件，富達於2月底在其多隻基金對螞蟻集團的估值為1,440億美元。該價格低於富達最初入股螞蟻的價格，反映公司認為有可能招致損失。該文件反映自去年8月以來螞蟻估值大幅下跌，富達在去年8月對螞蟻集團的估值為2,950億美元，其後螞蟻申請IPO，並透過上市文件，詳細說明其盈利能力和發展速度。在申請IPO時，螞蟻的估值更升至3,000億美元，不過自螞蟻上市失敗，經過中國嚴格監管後，富達對螞蟻的估值出現變化。

富達在文件引述一名資深投資者的結論，指全球投資者降低了對螞蟻未來收入和利潤的期望，對未上市公司的估值差異可能很大。富達發言人表示，該公司沒有對個別公司發表評論。螞蟻不予置評。

共同基金會定期更新其投資組合中資產的市場價值，因此將來該公司在螞蟻上的估值可能會上升或下降。未上市公司的投資僅佔富達股票基金的一小部分，主要投資於上市公司。

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