【NEWS地產專題】

疫情重挫經濟，多國實施量化寬鬆，市場熱錢急增，幾乎進入「全民皆股」狀態。以比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣掘金熱潮更席捲全球，相關本地交易平台以低租搶先踩入本港鬧市開店，有品牌更以低出舊租七成雄霸尖沙嘴雙邊舖。不過，有負責人透露，開舖志不在「搵客」，反而冀為加密貨幣進行形象工程。

HKD.com租滙豐舊舖

比特幣等加密貨幣以區塊鏈作底層技術，透過電腦運算進行採礦產生，相關產品供應量有限，加上使用者可自由控制相關資產等特色，產品備受市場追捧。不同本地加密交易平台亦趁熱潮密密於核心區以平租插旗。

香港數字資產交易所（HKD.com）去年中正式成立，並在今年初於油麻地康佑大廈開設首間門店，場內備有如一般銀行櫃位、加密貨幣專用ATM機等，另有多個客戶服務員在場接待。公司創辦人兼CEO楊凱文指，冀以24小時客服熱線及實體門市於行內突圍，並營造傳統銀行的體驗。

據代理消息，上述地下至2樓舖位，佔地約7,368方呎，原由滙豐銀行租用多年，及後2016年棄租。業主最初叫租90萬元放租，並先後多次減租招客；惟直至去年7月，舖位丟空四年仍未獲承租，業主當時更減至25萬元放租，累劈65萬元或72%。

另一交易平台CoinUnited.io於莎莎（178）旗下銅鑼灣登龍街商廈V Point內設店，兩層總面積逾1萬方呎。公司聯席創辦人李思聰指，開設門市或有助建立客人對加密貨幣投資的信心，未來更冀多作座談會、講座等，以推動本地相關市場發展。

事實上，證監會早前曾透露，將發牌監管本港加密貨幣交易平台，並計劃只供專業投資者（即持有100萬美元流動資產）投資，而用戶對用戶交易（P2P）交易則不受監管。

李認為，現時不少投資者憂慮監管問題而未有入市，相信市場受監管後有助增加其信心，惟若局限於專業投資者「未必咁理想」，反而只會浪費相關投資市場。