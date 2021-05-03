本港8間虛擬銀行上周悉數公布2020年成績表，整個虛銀業界維持投資期，虧損全線擴大，合共虧損約24億元，較2019年多一倍。雖然各間虛銀落力燒錢，但最終難夠轉化為賺錢本錢的客戶存款，增長卻非一定成正比。

8間虛銀之中，總經營支出以背靠渣打（2888）的Mox最多，全年燒錢4.55億元，當中員工成本為1.87億元，為行內第二高。而積極燒錢下亦有回報，MOX雖然去年9月才推出服務，但至去年底已吸納51.93億元存款，僅次於3月首先開業、有先行者優勢的眾安銀行（ZA Bank）。

至於第二燒錢最多的虛銀，則是同樣背靠傳統銀行、由中銀香港（2388）牽頭的livi bank，總經營支出高達4.51億元。livi bank由中銀夥京東數科及怡和組成，本身股東資本雄厚，但業績反映燒錢未能用得其所，即使比Mox早一個月開業，其吸存能力卻相形見絀，至去年底存款額僅3.2億元，不足Mox的一成，吸存能力接近全行最差。

livi bank營運策略較遜色，可以歸納為四大原因。首先，livi bank屬第4間開業的虛銀，本身已不具備先行者優勢，開業初期更未有跟隨同行以1%活期搶客。客戶存入首50萬元存款，優惠年息僅0.5厘，缺乏吸引力。其後Livi才將存款息上調至1%水平，與業界看齊，但僅限首5萬元存款。

除了存款以外產品，Livi本身有開拓支付業務，本來可以成為市場優勢，但可惜在中資股東背景下，選擇以港人不太習慣的銀聯二維碼（QR code）進行。即使撇除合作商戶層面，單單比較ZA Bank、Mox Bank及Welab Bank都有推出較時尚的預付卡（debit card），而Mox的金屬黑卡更引起網民熱話，更加令Livi比下去。

此外，虛擬銀行本身是攻打年輕人市場，惟livi市場營銷戰略亦未能迎合年輕人口味，例如曾推出鴻福堂優惠惹來網民熱議，未捕捉到年輕人最希望的消費店舖種類。

至於用戶體驗方面，雖然livi都有落力燒錢推「搖一搖」抽獎回贈，但回贈要限時消費，過期將會沒收。對比ZA Bank同樣有抽獎式回贈，但回贈可以直接化成現金，發放到用戶活期戶口，整個用戶體驗已大有分別。

眾安保持先行者優勢 產品多樣化

至於首先開業的ZA Bank吸存能力無疑最高，去年錄得60.37億元存款。ZA 亦捨得燒錢，去年總經營支出達3.78億元。上半年開業初期，ZA Bank率先以高息定存吸客，港元定存年息一度最高可達6.8厘，冠絕一眾傳統銀行。直到慢慢儲夠客底後，下半年開始降低定存年利率，隨著目前存款增長至一定規模，ZA Bank近月亦拓展個人及商業貸款業務。

反觀之下，同年12月最遲開業、由騰訊（700）及港交所（388）有份投資的富融銀行（Fusion Bank）暫僅錄得3.24億元存款，同樣屬於較遲開業的平安壹賬通銀行（PAOB）及螞蟻銀行（Ant Bank）存款規模亦較少，三者產品線相對較窄，基本上只有存款，而PAOB則主攻商業貸款。

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