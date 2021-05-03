特約報道｜近來英國地產投資項目備受注目，當地政府透過減息及印花稅假期等政策，令樓價在去年疫情下仍能逆市上升。在移民熱潮下，不少人討論移民英國住邊好，遠赴萬里第一件事就是要有個安樂窩才能落地生根。最近就有一個英國上車盤展銷會，除了有多個上車盤，更設英國兩大城市倫敦與曼徹斯特樓市分析講座，無論移民自住或者投資放租都值得一聽。

香港人生活在國際都會，已習慣了多姿多彩和繁華喧鬧，就算移民海外，還是選擇大城市最易適應。作為國際金融中心的倫敦，生活最為便利，因為有完善的公共交通網絡，而且消閑活動豐富，很適合喜歡熱鬧和生活節奏急速的香港人。根據日本森紀念財團發表的《2020年全球城市實力指數報告（GPCI）》，以經濟、研發、文化交流、居住、環境和交通便利性多個領域為指標進行比較，倫敦連續九年保持第一的位置，具有壓倒性優勢，反映當地樓房保值能力。加上作為國際金融中心，知名高等學府雲集，倫敦結集了世界各地人士前來工作和就學，造就高流動性短期租賃市場，投資回報高及穩定。

當中又以一些新興經濟區擁有最高的投資前景，例如位於倫敦市中心南面的 Croydon，在政府的活化計劃支持下，被打造成倫敦南面的經濟火車頭，更成科技和初創企業的集中地，是近五年升幅達29%的新星，樓房價格僅市中心一半，而直達市中心鐵路車程也只是約18分鐘左右，性價比甚高。另外，當地配套亦齊全，吸引了許多年輕家庭置業，加上WFH模式打破工作限制，令同樣價錢可以居住更舒適的環境，令Croydon的吸引力大增。

除此之外，英國第二大城市曼徹斯特同是升值潛力的熱門選擇。曼徹斯特是英國政府「北方經濟引擎」計劃的中心，近年無論租金和樓價升幅都名列前茅。這個世界第一個工業化城市，近年已成功轉型為創意產業之城，匯集了世界各地知名的科技、文化和媒體機構。全球600間大型企業都有在曼徹斯特設立辦公室，富時100指數企業當中，則有85間已進駐曼城。而且當地教育資源豐富，坐擁多間大學，有近十萬名國際留學生，租客源源不絕。當地樓價相比倫敦的低很多，10餘萬英鎊已可買入市中心的單位，升值潛力大，吸引不少投資者看準時機入市。

有分析指未來倫敦樓價升幅會達15%，曼徹斯特更達20.5%，想把握時機入手倫敦或曼徹斯特物業，本周末的FMI至匯投資舉辦的展銷會，展會中提供眾多上車盤選擇，項目涵蓋倫敦和曼徹斯特市中心上車盤，入場價17萬英鎊起，是英國置業的起步之選。同場更有講座全面分析兩大城市樓市發展潛力，想知道更多就要把握機會登記報名。

【倫敦、曼徹斯特上車盤展銷會】

日期：5月7至9日（週五、週六及週日）

地點：將軍澳皇冠假日酒店2樓寶鑽廳／沙田帝都酒店2樓藍寶石廳

展銷會時間：11am - 6pm

講座時間：12pm - 1pm / 3pm - 4pm

報名：https://cutt.ly/XbhCftq

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