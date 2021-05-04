中手游（302）上周四公佈與嗶哩嗶哩（B站，9626）及其他兩名認購人Wide Fortune及Century Network配發及發行合共近2.58億股，佔現時已發行股份約10.27%，佔經擴大已發行股份約9.32%。 每股作價3.3元。集資淨額約8.49億元，用於提升IP遊戲發行及開發業務，並可加強財務狀況，提供營運資金。

中手游創辦人兼副董事長冼漢迪表示，嗶哩嗶哩有很多二次元的IP，尤其是漫畫和動畫，而公司的IP則以舊IP為主，透過合作可以將嗶哩嗶哩的IP轉成遊戲，雙方先前已合作推出《鎮魂街》，公司和嗶哩嗶哩就IP有優先合作權，而另外兩位認購人分別是合生創展（754）創辦人朱孟依長子朱一航和湖北盛天網絡技術（深：300494）。嗶哩嗶哩亦是中手游IPO的基石投資者之一，將有高層加入中手游的董事會，詳情將會稍後公佈。

近年嗶哩嗶哩降低遊戲收入比例，過去三年，遊戲業務佔公司總收入的比例分別為71.1%、53.1% 和40.0%。冼漢迪說嗶哩嗶哩正加大遊戲投資，在再度投資中手游前有投資心動公司（2400），反映公司有IP變現的需求。他續指，過往嗶哩嗶哩鮮有投資單一公司逾5%股權，今次是「強強合作」，而現時製作遊戲需時一年半至兩年，並要投資數千萬元至億元，所以要預測兩年後玩家喜好。

另外嗶哩嗶哩除遊戲業務外，亦有直播和電商等業務，冼漢迪指不排除有其他方面的合作，公司過往有就《仙劍奇俠傳》和泡泡瑪特（9992）推出盲盒，去年公司授權收入達1.12億元人民幣。

冼漢迪指，公司於4月22日在內地推出《航海王熱血航線》後，上線數天營收已錄1億元人民幣，今年會在內地推出27款遊戲，海外推出10款遊戲，主打亞洲市場，當中《末世戰車》將在全球發行。公司有充裕的資金，現有480個研發人員，今年計劃透過併購和招聘形式增至800個。

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