微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）驚人離婚，其1300億美金財產及多間大屋、私人飛機等巨額財富分配成焦點，外媒引述法庭文件顯示，蓋茨夫婦並未有簽署婚前協議。

每日郵報報道，蓋茨夫婦並沒有簽署婚前協議來分割他們的財產，離婚將會處理包括五個州的房產、一架私人飛機、藝術品收藏和豪華汽車車隊等財產。而據彭博億萬富翁指數，蓋茲夫婦的身家估計為1,460億美元。蓋茲夫婦共同管理比爾與梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）已捐贈了超過500億美元。

微軟發言人在聲明中，他們將繼續擔任基金會的聯席主席和受託人，聲明指離婚「不會改變他們的角色或組織的計劃。他們將繼續共事，以制定和批准基金會戰略，推動基金會的議題，並確定該組織的總體方向。」

這是繼Amazon創辦人Bezos和MacKenzie Scott在2019年宣布離婚之後，近年來頂尖富豪中第二場重磅離婚。

Bezos離婚後，MacKenzie獲得大量Amzaon股權，立即成為世界上最富有的人之一。在隨後的幾個月中，她成為了世界上最有影響力的慈善家之一，向億萬富翁捐贈者中經常被忽視的事業捐贈了十億計美元。

但蓋茲若花身家，情況或較貝佐斯的財富更複雜，因為貝佐斯的財富主要集中在亞馬遜股票上。比爾·蓋茲的資產淨值源於微軟，但微軟的股份現在可能只佔其資產的不到20%。多年來，他將大部分股份轉移到了比爾和梅琳達·蓋茲基金會，自從他去年離開微軟董事會後，他持股量一直沒有對外披露。

蓋茨擁6萬呎海灘豪宅

蓋茨夫婦主要居於華盛頓的大宅，另在加州、佛羅里達、懷俄明州和麻省亦有豪宅。主宅為一座66,000平方英呎豪宅，買入價200萬美元，花了7年6,300萬美元重新設計才竣工。現估值達1.25億美元。大宅有7間臥室，據指有18間浴室，一個藝術裝飾風格的電影院，飯廳可容納24人，一個室內室外游泳池，內裡設有水下音樂系統，人工溪澗則放放養著鮭魚和鱒魚，據指還有一個沙子海灘。

大宅還有一個彈床室、一個可以容納150人吃飯或200人參加雞尾酒會的接待廳，一個帶有秘密旋轉書櫃的圖書館，其中一個書櫃裡則藏著一個酒吧。中國國家主席胡錦濤、美國前副總統戈爾（AlGore）、搖滾天王U2主唱波諾（Bono）等名流曾到訪大宅。

蓋茨夫婦的房產組合中還包括佛羅里達州的一個價值5,900萬美元的牧場和懷俄明州的一個價值900萬美元的牧場，其中有5間臥室、3間浴室、1個賓館、馬厩和位於湖中央的小屋。

在加州的兩處住宅，一處有賽馬場、果園和五座可容納50個小時的穀倉，以1,800萬美元買入，另一處買入價4,300萬美元，有6個臥室和4個浴室。

此外比爾蓋茨還汽車愛好者，擁有一輛保時捷930 Turbo，一輛捷豹XJ6，一輛法拉利348和一輛罕見的保時捷959，該車被美國海關扣留了13年。最近，他購買了一輛電動車保時捷Taycan。

比爾蓋茲與梅琳達在1994年1月1日結婚，兩人婚後育有兩女一子。法新社報導，兩人的估計淨資產約為1300億美元，比爾的夫婦聲明中並未提及將如何處置兩人的財產。

比爾蓋茲與梅琳達創辦和資助的比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）是全球最大的慈善基金會。根據美國CNBC電視台引用的稅務文件，該基金會目前擁有逾510億美元的資產。

根據《富比士》富豪排行榜，蓋茲目前身家為1305億美元，為全球第4大富豪。

離婚文件顯示，梅琳達於華盛頓州申請離婚。據《華爾街日報》，華盛頓州實施夫妻共同財產制，梅琳達或許可獲得夫婦倆婚後擁有的一半財產。報道同時指出，蓋茲夫婦去年花了4300萬美元在聖地牙哥購入一棟海濱別墅，創下該地區最高房價紀錄。

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