52年前美日聯合聲明提及台灣，然後美國就出賣了台灣。上月拜登與菅義偉在美日峯會後的聯合聲明再次提到台灣，不少輿論指台灣今次掂。事實是否如此？

回望當時兩年時間，劇情峯迴路轉。首先，1969年3月中共同蘇聯爆發珍寶島之戰。美國正值越戰元氣大傷，諗緊其他方法抗衡蘇聯。11月美國總統尼克遜同日本首相佐藤榮作舉行美日峯會，會後聯合聲明提及台灣，承諾保中華民國及區域內盟友安全。結果1971年第26屆聯合國大會通過《第2758號決議》，踢中華民國出聯合國，由中華人民共和國取代。然後1972年尼克遜訪華，中美正式建交。

美國確認中蘇交惡後，要拉攏中共則要放棄中華民國，但又防一手，留台灣保存第一島鏈，封鎖蘇中朝共產黨三寶東擴，亦免中華民國倒向蘇聯。所以出現保台灣，踢中華民國，然後中美建交的結局。如此便透露一個訊息：美國所謀者為地緣戰略上的考慮，地緣上是何政權是何人，其實不重要，可資其用才重要。

美日合作各取所需

跟住睇吓日本。《美日安保條約》為協防日本，可是這個「防」字，並不簡單。美國前駐日本海軍陸戰隊司令Henry Stackpole曾坦言，美軍在日本就如香檳樽個塞（a cap in the bottle），要防止香檳噴出。言下之意，就係要防日本。

日本為二戰戰敗國，不再擁有正規軍，只有自衛隊。戰後美國一直擔心日本軍國主義復辟，所以協防日本，既是防衞，亦是防範。日本一直希望恢復正常國家地位，如今看來，恐怕時機當下即是。隨着中國經濟與軍事實力日益提升，美國多番強調中共對周邊的威脅正在擴大，中共對外拓殖之心益顯。

早前日本防衛大臣岸信夫指，若台海發生軍事衝突，有必要研究當美軍支援台灣時，自衛隊能提供何種協助。提供何種協助，雖然講得相當模糊，其實就係一個缺口，依據情勢變異而跟進。當美日都判斷中共對周邊區域的威脅越來越大，用來遏抑香檳噴發那個塞，或許會稍為放鬆。所以叫人冷靜啲，唔好衝動者，未必想你唔衝動；斥責人哋衝擊秩序，破壞安寧者，或許嫌你衝擊得未夠勁。美國欲保台灣之地，不代表不可以出賣島上之事，惟看時勢；日本需要缺口，需要時間，只係節奏並不握於其手。是為第一局。

舞蝶迷香徑，翩翩逐晚風。

待續

Mr. Tregunter