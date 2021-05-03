【本報訊】工商舖市正處於復蘇期，吸引不少老字號商戶趁旺市沽貨。其中擁有逾半世紀歷史的清真牛肉館最新市傳以2,880萬元沽九龍城總店，31年賺2,638萬元離場，並於售後租回該舖。

市場消息指，九龍城龍崗道1至3號地下A號舖，面積約1,000方呎，連入則閣400方呎，原業主清真牛肉館最初叫價3,000萬元放售，及後減價120萬元或4%，至2,880萬元易手，呎價約20,571元。據了解，餐館將售後租回舖位，每月租金約5.5萬元，即新買家可享租金回報約2.3厘。

資料顯示，清真牛肉館早於1990年以242萬元購入上址後自用，現持貨31年，賬面獲利2,638萬元或10.9倍。除了上述總店，現時餐廳亦有租用同區打鼓嶺道33至35號地舖作分店，惟未有租金顯示。

南北樓舖位升值141倍

另今年1月停業的川菜老字號南北樓，其座落於銅鑼灣蘭芳道7號地舖及1號樓，最新以8,000萬元轉手，總面積約1,500方呎，呎價約5.33萬元。原業主為南北樓老闆，該舖1975年以56.5萬元購入，現轉手賬面勁賺7,943.5萬元，46年間升值141倍。南北樓1971年開業，餐廳採用古色古香的中式裝潢，早年曾吸引已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景。