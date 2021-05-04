市場盤源開始大減，業主吊高來賣，二手樓出現反價潮。市場消息指，將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763方呎，3房間隔，業主原本底價1,298萬元，最後竟以1,318萬元易手，成交價高過底價20萬元，呎價17,274元，創同類單位新高。原業主2017年4月以1,093萬元購入，賺225萬元離場。將軍澳二手樓市持續熾熱，繼上月錄得約470宗後，買家入市步伐未見減慢，本月首4天已錄得33宗成交。

曉峰園2房賣800萬破紀錄

樓市破頂潮持續。有代理表示，青衣曉峰園1座高層B室，實用面積546方呎，剛以800萬元賣出，呎價14,652元，創屋苑2房標準戶歷史新高。

中原地產梁岳宏表示，青衣區上月共錄得95宗成交，相比去年平均每月只約50宗成交，現時市況十分暢旺。踏入5月，區內交投氣氛持續，暫錄得11宗成交。盤源持續收窄，促使買家入市決定加快，放盤一般輕微減價即獲承接。

梁岳宏表示，青泰苑剛錄得5月首宗成交，為F座中低層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，享後排海景，景致開揚，1月開價610萬元，叫價屬偏高，業主隨後配合市況作出調整，最新叫價580萬元，經買家議價後，最終於自由市場以573萬元沽出，呎價14,289元，較市價略低2至3%。買家為區內分支家庭，睇樓2日，見上址價錢吸引，加上享海景及附有裝修，故迅速入市自用。原業主則於2018年4月以525萬元自由市場價買入單位，因打算套現換樓，故願意以稍低於市價沽出單位，持貨3年，賬面獲利48萬元或9%。

梁岳宏表示，屋苑上月全月錄得1宗成交，為F座極高層0室，實用面積401方呎，兩房間隔，於自由市場以530萬元沽出，呎價13,217元。同類單位市價約560萬元，由於上址裝修欠奉，加上屬財務公司銀主盤，故減幅較大，買家為區內分支家庭，見單位價錢屬難得筍價，火速承接自用。

中原地產陳偉業表示，東涌區交投持續暢旺，4月共錄得109宗二手成交，踏入5月，多個屋苑相繼錄得成交，首3天已錄10宗成交，表現不俗。現時入市氣氛十分活躍，但盤源漸缺，令造價靠穩上升。其中影岸‧紅B座高層D室，實用面積760方呎，三房套房間隔，享全機場海景，獲外區換樓客垂青洽購，叫價1,150萬元，議價後以1,095萬元成交，呎價14,408元。原業主2010年6月以500萬元買入上址，現沽出單位，賬面獲利595萬元，單位11年間升值1.2倍。

雋琚1房賣790萬明賺實蝕

世紀21北山楊詠詩表示，大坑雋琚低層D室，實用面積328方呎，1房間隔，獲區外首置上車客以790萬元承接，呎價24,085元，屬市價水平。原業主2015年4月以773萬元購入上址投資，持貨6年至今易手，賬面僅獲利17萬元，升值2%，扣使費後明賺實蝕。

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