●恒大（3333）4月實現合約銷售金額681.4億元人民幣，按年升4.5%；合約銷售面積813.5萬平方米，增長14.1%。今年首4個月，累計實現合約銷售金額2,213億人民幣，增4.1%；合約銷售面積2,601.6萬平方米，多9.7%。

●碧桂園（2007）4月實現合約銷售金額528.2億元人民幣，按年升7.8%；合約銷售面積594萬平方米，增長0.8%。

●中國奧園（3883）4月實現合約銷售金額110.5億元人民幣，按年升27%；今年首4個月累計實現合約銷售金額410.6億人民幣，增78%。

●歐舒丹（973）截至3月底止全年，按固定匯率計全年銷售淨額按年跌1.7%至16.4億歐元，單以第四季度則錄得增長12.5%至3.38億歐元。歐舒丹指，部份市場已在過去一年級得強勁增長，其中中國貢獻超過一半增長，其中第四季度錄得驚人增長60%，成去年全年最大市場。但香港是表現最差的市場，全年銷售淨額下跌20.2%。

●平保（2318）績後獲摩根大通增持。權益披露顯示，摩根大通於4月19日在在場內及場外分別以每股平均價86.3812及88.794元，共買入2,102.2萬股平保，涉資約18.4億元。增持後，摩根大通持有平保12.05%股權，增加0.28個百分點。

●復星國際（656）董事長郭廣昌於上周四（29日）大手減持青島啤酒（168）H股，以平均價70.88元沽售3,300萬股，套現23.4億元。交易完成後，他於青單的股權減少5.03個百分點，至16.98%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略