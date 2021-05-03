【本報訊】港人一向熱愛買磚頭收租，在超低息環境下，定期存款利率也近乎零，部份市民寧願買樓收租。最近便有投資者一炮過購入屯門「龍床盤」菁雋開放式單位，每月收租7,500元。

祥益謝澤銘稱，屯門菁雋高層32室，實用面積132方呎，開放式間隔，近期以262萬元售出，呎價19,848元。原業主2019年斥221萬元購入，由於持貨未夠三年，是次交易須支付樓價10%「SSD」即26.2萬元，但買家願意承擔。

謝澤銘續稱，買家是一名投資者，毋須按揭一炮過付清樓價，購入作收租用途，預計每月收租7,500元，租金回報率約3.4厘。

他強調，「真係好多有錢人，呢兩日啲客多咗話唔做按揭，又或者做兩、三成按揭就算數」。

祥益袁思賢表示，屯門新盤御海灣II熱銷，帶動同區二手交投。她指出，屯門站上蓋物業瓏門2座低層G室，實用面積783方呎，屬三房間隔，日前獲首置客即睇即買、斥資1,398萬元購入自住，呎價17,854元。

峻瀅兩房直逼800萬

樓市日日有新高價，市民買樓意欲高漲。中原地產伍錦基透露，將軍澳峻瀅兩房造價直逼800萬元，位於1座中層H室，實用面積513方呎，業主今年2月以800萬元放盤，議價後以780萬元賣出，呎價15,205元，樓價創屋苑兩房歷史新高。單位2015年斥551萬元購入，現賺229萬元離場。

市場消息指，九龍塘畢架山一號10座頂層A室，實用面積1,901方呎，連1,939呎天台，以8,800萬元連一個車位賣出，呎價達46,291元刷新屋苑紀錄。