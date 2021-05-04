政府強制要求本地外傭做檢測，惹來極大迴響，在這個封關下的香港，有37萬位工人姐姐離鄉別井在港工作，但由4月20號開始香港政府禁止菲律賓客機來港14天，一時之間令本地外傭和僱主之間變成困獸鬥。本地家庭對外傭需求強勁，但人手供應卻減少，身邊的好友莫不叫苦連天。

中國人素來都是男主外女主內，唯獨香港這個地方，養得起近40萬外傭，令到本應全力照顧家中事務的媽媽們，同時能兼顧工作，成為職業女性。假設這40萬工人一夜之間通通消失，相信這勢必成為比逃犯條例修訂更嚴重的社會問題，本地經濟生產力大減不在話下，媽媽一整天在家做家務也是極度困身和精神疲勞的工作，家庭怨氣必定沖天。

外傭口裏說不滿政府的所作所為，但根據我的觀察，也有不少數量的工人姐姐感謝香港政府，替他們變相爭取加人工；我其中一位醫生好友，家裏有兩個小孩，父母兩人都是專科醫生，祖父祖母同住，六人家庭，請了五個菲傭，一個司機，而只是覺得勉強夠用。昨天跟他兩公婆食飯的時候，叫苦連天，他們說家中的工人姐姐連成一線倦勤，明示和暗示要加人工。

我問他們現在付每個菲傭的薪金大概是多少，他們說平均每個月$6500左右，已經比一般合約價高出不少，但現在工人知道自己炙手可熱，他們出外聚會，不少同鄉和經紀教路，知道有得加價，便出現搏炒心態，一旦工人被解僱，立即便有家庭願意付$8500聘請，名副其實唔憂做。

由於兩位友人是專科醫生，家裏住將近5,000尺的複式大宅，淨係打掃都搞成日，又要買餸，又要照顧小朋友老人家，因此「五大菲傭，缺一不可」，計返條數，即使每個人比多$2000，每月都係使多一萬。醫生兩公婆只係條氣唔順，因為坐地起價。

我同佢講，呢段時候你就睇開啲，起碼工人們都有同你表明意願；我屋企嗰個就慘啦，都費事同我講價，直接搏炒，唔煮飯唔拖地，星期日仲要我買外賣服侍返佢轉頭。提起菲傭，個個僱主都唉聲嘆氣，口裏說不出的苦。

我尋晚叫佢哋試吓加少少，睇吓佢哋肯唔肯接受，多一事不如少一事，反正你兩公婆又搵到；截稿之時，佢哋發喜訊俾我，話每人俾多$1000都肯啦！我感受到佢哋滿心歡喜。

想深一層，香港這個病態社會，到底是由誰所造成。

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