4月29日期結後，恒指翌日跌近580點，昨日又跌367點，徘徊於28300點水平，回到今年1月中水平。基本面強的大價股，倘若股價現處去年12月或之前的位置，對於有意作中長線投資，是值得吸納的時機。其中較值得留意大型科技股，京東集團（9618）是其中之一。

2020年報顯示，京東截至去年12月底股東應佔溢利約494.05億元（人民幣．同下），較2019年同期溢利約121.84億元，增長3.05倍。增速為最近五年表現最好；實際溢利金額則是期內最高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團為鮮有的受惠企業之一。截至去年12月底資產淨值約1,875億元，每股淨值折合為71.421港元，昨日收報298.8元，市賬率4.18倍，參考於2017至2020年之每年市賬率為1.76至8.75倍，平均值為4.85倍，現價偏低。

股價自今年2月18日高見422.80元後見轉跌，至4月21日收報287.2元，暫為今年最低收市位。現價較今年低位僅高4.04%，反映現價仍屬偏低，加上股價已回到去年10月初水平，現價進場風險不大。當然，考慮到短期美股納指下行風險不少，或會令股價再受壓，所以於285至290元之間才進場勝算更高；一年目標價看360至380元。

聶振邦

獨立股評人

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