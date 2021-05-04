近月很多人談論移民提早取回MPF的問題，當中最多人關注的是BNO移民怎樣取回MPF。積金局為了配合香港政府，於本年3月作出聲明不接受以BNO Visa 作為永久離開香港的途徑，還要求強積金受託人要好好把關。筆者就這個情況，做了大量研究、資料搜集及與一些專業人士商討過，發現有一個重要規則須要𨤳清。

現在部分受託人，例如：信安Principal，一聽到用BNO移民已經斷然拒絕。另外一些銀行，例如：匯豐，會叫你提供BNO護照和英國移民局的批准信等文件去作全面考慮。最大的問題是提供了一大堆文件後，最後都未必會批！

當中主要原因是：很多人只提供了BNO 護照、BNO簽証和英國移民局的批准信，這些文件全部都出現BNO這三個英文字母。如果受託人明知你用BNO移民都讓你提取MPF，即是與政府對着幹，以後一定冇運行。針對這點，綜合各方意見後，以下是一些建議，既不會觸碰到「紅缐」，又可以有助証明你有英國居留權。

盡量搜集和英國居住和生活有關連的文件和單據，並印有閣下的名字和地址。最好是有一些英國政府部門寄給你的信件。這些文件都不會出現BNO這三個英文字母 。積金局的聲明説不能接受「BNO護照或其相關的簽證」，如果閣下用這些文件證明「永久性地離開香港」，這是沒有牴觸積金局的聲明，同時亦滿足提早取回MPF的規定。

關鍵在於需要一些可以證明申請人有英國有居留權的文件。其實當你人在英國時，自然會有很多可以證明有英國居留權的文件，所以最好是去到英國居住後才申請取回MPF，而不是在去之前申請。

以上只是筆者個人意見以供讀者參考。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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