新地（016）主席兼董事總經理郭炳聯（圖）今日出席「5G LAB」揭幕儀式時表示，5G為香港重要基建，將有助香港進一步融合大灣區，「好似起高鐵一樣，帶嚟無限可能性」。

新地旗下數碼通（315）副主席兼執行董事馮玉麟表示，現時上客量逾十萬（包括手機月費及家居寬頻）。現時公司於香港的5G基建已基本完成，「有4G嘅地方大部份就有5G」，現階段以加強支援為主。

他補充，旗下已與初創機構合作，就5個項目向政府申請「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，每個計劃上限為50萬元。問到資助額是否足夠，他表示計劃吸引不少初創機構參與，但「資助當然越多越好」。

早前公司去年曾指，全年資本開支約6億元，料今年相若。問到5G於商業應用上仍在初步階段，單靠手機及家居寬頻能否「回本」，馮玉麟表示，5G的確能提升ARPU，而家居寬頻上客量亦比想像中高，而合作方愛立信，予公司「好好的合作模式」，令公司投資能有效使用。他補充，5G在商業上「遲早能夠普及」。

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