印度近日新冠肺炎疫情惡化，成為全球焦點，其實印度的股票市場相當值得投資者關注。

印度股市為全球歷史最悠久的股票市場之一，上市公司數目約達6,000間，即使剔除不符合基本管治原則和增長標準的公司，可供選擇的印度公司仍然較其他地區為多。

在這6,000多間印度上市公司中，市值逾2億美元的公司大約有700間，佔比僅約10%，而中國約5,000間上市公司中則已有4,000間的市值超過2億元，比例為80%，由此可見，印度公司的市值仍然較低，擁有龐大的增長空間，尤其是印度人口高達14億，各行各業的滲透率依然極低。

自2014年起，印度人民黨上台後推動多項改革措施，在這些措施推動下，印度經濟趨向正規化，各行業如冷氣機業、餅乾公司又或是銀行業及房地產等的市佔率均日益提升。

因為各項改革令違規或避稅的公司難以經營，劣質企業的市佔率持續下降，而優質公司的市佔率卻不斷提升，隨着市場環境開始改善，高質素公司將會較佔優勢。

我們認為，在長遠結構性增長的支持下，印度經濟將不僅僅是從新冠肺炎的低位開始反彈，而是從數十年來的低位迎來周期性反彈，新冠肺炎疫情正正提供了黃金機會，令投資者得以買入印度的優質企業。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事