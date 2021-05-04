參與星港旅遊氣泡的航空公司，她不在名單之內；疫苗運送，也沒她的份兒。近日香港航空旗下、主要提供機組人員培訓服務的香港航空訓練大樓（HKATA）遭內銀興業銀行入稟要求收地，原因是港航將該用地抵押換取貸款卻未能還錢。數數手指，港航財困事件已糾纏兩年多，不過，業內傳聞港航的去向今年內會有了斷。

巧合地，主要股東海航在港航被入稟的後一天公佈，去年全年勁蝕640億人仔，而且目前更處於資不抵債的狀態。

《蘋果日報》曾報道，HKATA於18年曾向興業銀行（香港分行）借取循環貸款，額度高達10億港元。有業內人士最新透露，該筆貸款事實上不是港航借取，雖未用盡額度，但也不是三幾億「小數目」。弄上法庭，雙方似已無彎轉。有趣的是，港航回覆傳媒指正與銀行溝通。訓練大樓近期仍有參觀活動，運作如常。究竟港航對自身財務掌握力有多大？若非港航借錢，誰以港航之名向銀行伸手？

港航和主要股東海航的新聞總是打孖上，對上一次發生在今年2月。海航集團因未能清償到期債務，被債權人向法院申請對其破產重整；那邊廂港航再度被揭拖欠到期債券利息近8億港元。此後航空界高層圈子已有不少消息流傳，包括：海南航空將被「打散」，由不同內地航空公司接收；港航年內亦將有重大重組。

無獨有偶，日前上海均瑤集團為最大股東的吉祥航空發公告指，擬與上海均瑤航空投資公司、第三方戰略協同投資人，共同設立合伙企業，投資「航空實體企業」。有內媒指「航空實體企業」，正是遭申請破產重組的海南航空，傳聞暫未被證實。

主要股東海航自身難保，港航企業事務及發展總監莊偉祺今年3月中旬接受本地傳媒專訪時沒有提及任何海航的事，訪談內容集中分享對復飛的憧憬、人手配置及打疫苗等。整篇訪談有一點值得細味，莊預期中小型航空公司未來或有一波收購合併潮， 未知是否意有所指。母企被破產重組，港航最終花落誰家，值得市場關注。

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