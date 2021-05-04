受疫情打擊，整體經濟轉差，本港甲級商廈租金及售價均應聲下挫。美國政府繼以25.6億元出售南區壽臣山宿舍用地予恒隆地產(101)後，有指去年以1.4億元低調沽出中環美國銀行中心商廈，新近再有新動作，美國商會上月初以8,588萬元購入同區乙級商廈香港鑽石會大廈一層寫字樓，呎價3.12萬元。

位於中環都爹利街的香港鑽石會大廈高層，土地註冊處資料顯示，該層單位上月初以8,588萬元成交，按每層約2,750方呎，平均呎價約3.12萬元。登記買家香港美國商會(THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG)

。單位原業主於1991年斥資1,220萬元買入，持貨近30年，是次轉手，帳面賺7,368萬元，升值逾6倍。就是次購入中環乙級商廈交易,本報向美國商會查詢，暫未獲回覆。

香港美國商會放售在港壽臣山物業後，去年放售金鐘美國銀行中心一籃子單位後，據悉，其持有的美國銀行中心3個單位，樓面約近6,000方呎，去年獲買家斥1.4億元承接，呎價約2.3萬元。

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