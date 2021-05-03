雖然機會不大，但建豪，如果你讀到這篇文的話，這是來自佬編的一封打氣信。

袁生，先不論你這次是有心還是無意，所有香港人都應該感謝你。這幾年果然日子都不好過，你看看大家對你片段的反應就知道。大家睇片，都在尋找睇唔到的東西，卻沒有人停下來，欣賞睇得到的東西，太過負能量了。

佬編睇嘢就比較正面，你那微張的雙唇、肉緊的眉頭外加半瞇的雙眼，還有那被東江水淋遍的廣闊胸肌、washboard abs，才是片段的精華部份。偉豪，佬編可以想像到你現在的心情，但請記住，今次並不是你的錯，而是社會的錯。如果你出生在古希臘，你就是散發著知性和優雅的光輝。學懂了這段美學歷史以後，佬編就懂得讚你像個希臘雕像。這個compliment，吳生你絕對受得起。

Vanness，在面對物化的時候，我們男生都很脆弱。除了用生命值和名譽硬接以外，我們可以做的反抗並不多。但Vanness，這也是一個為男性爭一口氣的機會，你是被時代選中的人，為所有在食物鏈底層的男人發聲。佬編連social campaign的hashtag也想好了，用#我們都是偉豪，恐怕偏離主流事實。你點睇？Let me know muah.

佬訊

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