【本報訊】樓市氣氛持續高漲，近期開售新盤頻頻大賣，其中路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸首期項目晉環，索價每方呎3萬元，仍然榮登今年新盤票王，上周首輪開售即「開紅盤」。項目最新透過招標再沽6伙四房大戶，其中有成交呎價癲售逾5.4萬元，創下香港仔及鴨脷洲一帶新盤標準戶新高；並較市傳指引呎價高逾兩成。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環新近以招標形式售出6伙四房雙套單位，成交金額介乎5,000萬至6,600萬元，呎價為41,051至54,187元，整批單位合共套現逾3.26億元。

單位擁遠山景及海景

是次最高價成交單位為1A座39樓F室，實用面積1,218方呎，以6,600萬元售出，呎價約54,187元；成交價及呎價均為項目新高紀錄，其中呎價更打破鴨脷洲豪宅南區．左岸1伙分層標準戶、於2018年呎售逾4.8萬元的分區紀錄。

代理消息透露，上述單位指引呎價為4.5萬元，即最新成交價高出約20.4%；據了解，單位景觀可遠眺南朗山及深水灣海景，屬項目罕有景觀；而買家為香港人，將購入自住，「個客好鍾意，要志在必得……佢自己出價，一定要買到」。

值得留意的是，同座低兩層的37樓F室，實用面積同為1,218方呎，最新以5,288萬元沽出，呎價約43,415元，較上述最貴單位呎價低約19.8%，並僅較市傳指引4.3萬元略高。

新盤成交方面，長實（1113）半山21 Borrett Road 19樓1號室，實用面積2,945方呎，屬五房戶型，新近透過招標形式，連雙車位以2.5億元售出，呎價約84,890元。

波老道21號管理費3萬

值得留意的是，單位每月管理費為30,780元，即每方呎約10.45元。

恒地（012）元朗洋房新盤尚悅．天城8號洋房，屬實用1,776方呎四套房戶型，另連85方呎前庭、174方呎花園及431方呎天台，新近透過招標形式以2,381.8萬元售出，呎價13,411元。

由內房萬科發展、位處屯門「中國城」掃管笏的上源2A座低層地下及地下B室，實用面積2,209方呎，屬四房雙套複式單位，另連271方呎花園，新近以2,987.414萬元成交，呎價約13,524元。

另內房福晟國際（627）旗下何文田晟林2樓D室，實用面積358方呎，採用兩房戶型，另連63方呎平台，最新以936.6萬元售出，呎價約26,162元。