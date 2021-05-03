【本報訊】據聯交所股權披露顯示，恒益控股（1894）兩名執行董事李沛新及劉麗菁夫婦，分別持有70%及30%的HY Steel Company Limited，上月20及21日連續兩日大手沽貨，先後以平均價0.6225及0.6584元沽售合共5,044萬股公司股份，套現合共約3,226,21萬元，持股量則由73.42%下降至66.85%。

夫婦套現3,546萬

至於李及劉早已自3月17日起減持，每次減持股份數量介乎100萬至140萬股，連同4月的交易，累計減持5,684.5萬股，套現3,546萬元。

翻查資料，證監會與警方上月22日聯手搜查了一間香港上市公司的辦事處及高層人員住所，並拘捕四人，包括上市公司三名高層，涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金1,900萬元，事件涉及唱高散貨（亦稱為微信女騙局）；至於事後恒益控股亦公告，確認辦事處被警方搜查。

恒益控股2018年9月以0.9元上市，上市時民建聯立法會議員張國鈞曾擔任公司獨立非執行董事，但自集團上市後，股價反覆上升。至去年8月公佈擬賣盤前後股價在2.3元炒上高位6.25元，當時大量股票群組推介該股，但集團股價於8月底大跌九成，9月中更宣佈賣盤告吹，張國鈞則於當月底辭任董事，其後多名董事及秘書其後隨即「跳船」。至於核數師德勤．關黃陳方亦於去年底辭任。

集團在警方被搜查後至今仍然停牌，停牌前報0.66元。