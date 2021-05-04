連鎖卡拉OK店Neway的關聯公司Neway Music Limited，日前遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司呈請清盤，高院排期7月28日早上進行清盤聆訊。

Neway旗下有「Neway」及「CEO」品牌，香港擁有14間分店，聘請近500人，自上周四（4月29日）起全線復業。

去年4月起，酒吧、卡拉OK等娛樂場所先後三次強制停業，Neway員工於停業期間獲支付一半薪金。Neway位於旺角中心與CEO銅鑼灣分店，被指拖欠租金和其他費用超過半年，涉款分別約1,400萬和1,900萬元，去年底遭業主入稟高等法院，追討欠款及收舖。

另外，上月員工發現不獲發薪，始得悉停薪留職。Neway表示，停業期間每月開支近2,000萬，公司難以負擔，由於無員工上班，故未有逐一通知員工停薪決定。

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