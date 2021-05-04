本周末新盤連環開賣，由內房遠洋集團發展的旺角煙廠街新盤千望，早前共推出2張價單，最新公佈首個銷售安排，落實本周六首輪發售45伙，單位包括17伙開放式、23伙一房及5伙一房連書房單位，實用面積由172方呎至318方呎，售價由468萬元至864萬元不等，呎價23,054元至29,477元，扣除最高折扣15%，折實售價由397.8萬元至734.4萬元，折實呎價19,596元至25,055元。

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，千望至今共推出2張價單，共涉及60個單位，截至今日下午1時，已錄得近200個認購登記，以首批45伙計算，超額逾3倍。將於本周五（5月7日）下午5時截票。

千望位於旺角煙廠街31號，共提供83個住宅單位，預計關鍵日期2023年3月31日，樓花期長近2年。

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