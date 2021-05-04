韓國財閥三星集團（Samsung）前會長李健熙去年10月離世，現年75歲的遺孀洪羅喜將繼承8,300萬股的三星電子股票，成為三星最大的個人股東，持股佔比2.3%，《彭博》估計其身家目前已暴漲至74億美元（約544億港元），一躍登上韓國女首富之位。

《朝鮮日報》早前報道，李健熙遺產包括股票、美術品、不動產等，合共價值22萬億韓圜（約1,540億港元），須繳交天價遺產稅12萬億（約840億港元）韓圜。韓國屬高遺產稅率國家，超過30億韓圜遺產的稅率為50%或以上，而三星李氏家族這次遺產稅就達60%，稅款將在5年內分6次繳交，首筆稅款已在上月支付。

遺孀洪羅喜在三星電子股票的遺產分配上，依照韓國法律所定下的分配比率，獲得33%股份，而她3名子女則分別獲得22%。《彭博》估計李健熙獨子李在鎔，現任三星集團會長，繼承父親巨額遺產後，其集團持股比率將大幅提升，包括獲分父親三星人壽的一半股份，股權由0.06%大增至10%以上，而三星人壽擁有三星電子8.5%股份，使身家暴增至126億美元（約979億港元）。

至於兩位女兒李富真和李敘顯，身家亦水漲船高，分別達到50億美元（約388億港元）、44億美元（約342億港元）。

韓國企業市值評估公司CEO Score商業分析師Park Ju-gun形容，對於三星家族成員而言，是一個雙贏局面，李在鎔獲得穩固的管治權，其他家族成員亦得到更大發言權。

李健熙於2014年5月因急性心肌梗塞在住處昏倒後，被送往三星首爾醫院接受住院治療，隨後一直住院，直至去年在醫院逝世，終年78歲。自他入院後，李在鎔捲入兩宗非法行為訴訟，今年1月18日韓國首爾高等法院宣判，李在鎔就前總統朴槿惠「閨密干政」案，重審後被判監禁兩年6個月。

根據《福布斯》全球億萬富豪榜，法國化妝品集團歐萊雅（L’Oreal）繼承人弗朗索瓦絲（Francoise Bettencourt Meyers）是全球女首富，排名第12位，身家736億美元（約5,716億港元）。

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