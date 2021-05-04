氣候暖化問題迫在眉睫，各國先後承諾減排。《金融時報》引述研究報道，中資銀行於過去4年，為與伐林有關的企業提供高達150億美元（下同，折合約1165.2億港元）的貸款及包銷服務，為世界第二大的提供者；令人質疑中國政府在氣候議題上的承諾。

Forests & Finance研究指出，中資銀行在2016年至2020年間，為巴西、非洲及東南亞地區的棕櫚油業、橡膠業等嚴重摧毀熱帶雨林的企業，提供150億元的貸款及包銷服務。

當中，工商銀行是最大的貸款和包銷服務提供商，金額高達22億元。而中國中化集團的融資金額則是最大，累計融資46億元，而大部份資金用於橡膠業務。

與此同時，中國政府表示關注碳排放量，國家主席習近平去年更承諾，到2060年中國將實現「碳中和」。但有環保人士指出，中國在對破壞環境的基建及貿易的投資龐大，明顯與承諾背道而馳。Forests & Finance主管Tom Picken批評，當世界各大經濟體都關注對氣候議題的同時，卻無視了間接助長伐林的銀行。

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