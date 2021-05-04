虛擬銀行Mox Bank夥萬事達卡（MasterCard），推出信用卡服務Mox Credit，成為香港首間推出此服務的虛擬銀行。

目前虛銀以扣賬卡服務為主，由渣打（2888）牽頭的Mox在現有的全功能銀行卡Mox Card中，加入以信用額形式消費服務Mox Credit，早前已分階段邀請部份客戶申請。現將服務全面開放申請。

Mox行政總裁顧海表示，Mox除存款及扣賬卡服務以外，會拓展信用卡、貸款等業務。他透露，Mox客戶人數已突破10萬，希望於2021年內增加至20萬。至於Mox Credit用戶數量，他指出仍在推出初期，未有透露數字。

Mox於周一（3日）公佈去年財務報表，去年錄得4.56億元虧損，是8間銀行中燒錢最多的一間。顧海表示，Mox業務剛起步，又指這是一項未來銀行營運模式的投資。他有信心，Mox最快可在3至4年後扭虧為盈。

目前該行約有190名員工，員工與客戶比率為1：550，而香港傳統銀行比率約為1：100至1：200。顧海續表示，今年內目標增聘30至40名人手，目標比率提升至1：1,000。

Mox Credit不設最低消費要求、免年費、沒有逾期還款費用，但仍收取利息，並提供長達56天的免息還款期。 Mox會即時發出申請結果，用戶申請獲批後可即使將電子Mox Card加入電子銀包，即時消費。

目前，用戶在扣賬卡與信用卡二揀一，但顧海表示，希望今年內可同時提供，讓用戶隨時轉換服務。

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