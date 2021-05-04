蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

Mox推信用卡服務 CEO解釋去年「燒錢」：投資未來銀行營運模式

1小時前
Mox邀請導演杜琪峰、歌手鄭欣宜及男團Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）為Mox Credit宣傳。

虛擬銀行Mox Bank夥萬事達卡（MasterCard），推出信用卡服務Mox Credit，成為香港首間推出此服務的虛擬銀行。

目前虛銀以扣賬卡服務為主，由渣打（2888）牽頭的Mox在現有的全功能銀行卡Mox Card中，加入以信用額形式消費服務Mox Credit，早前已分階段邀請部份客戶申請。現將服務全面開放申請。

Mox行政總裁顧海表示，Mox除存款及扣賬卡服務以外，會拓展信用卡、貸款等業務。他透露，Mox客戶人數已突破10萬，希望於2021年內增加至20萬。至於Mox Credit用戶數量，他指出仍在推出初期，未有透露數字。

Mox於周一（3日）公佈去年財務報表，去年錄得4.56億元虧損，是8間銀行中燒錢最多的一間。顧海表示，Mox業務剛起步，又指這是一項未來銀行營運模式的投資。他有信心，Mox最快可在3至4年後扭虧為盈。

目前該行約有190名員工，員工與客戶比率為1：550，而香港傳統銀行比率約為1：100至1：200。顧海續表示，今年內目標增聘30至40名人手，目標比率提升至1：1,000。

Mox Credit不設最低消費要求、免年費、沒有逾期還款費用，但仍收取利息，並提供長達56天的免息還款期。 Mox會即時發出申請結果，用戶申請獲批後可即使將電子Mox Card加入電子銀包，即時消費。

目前，用戶在扣賬卡與信用卡二揀一，但顧海表示，希望今年內可同時提供，讓用戶隨時轉換服務。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner