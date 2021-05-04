新加坡金融業於今年將新增約6,500職位，新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）指，金融科技及財富管理工作將吸納大量人才，而且有必要吸納海外專才，以應付市場需求。

孟文能今早出席一個網上論壇活動時表示，當局早前向業界作市場調查，發現金融業新增大量職位，而且不限業內人士，因為金融科技發展帶來機會，科技相關的職位空缺大增，例如手機程式員、用戶體驗設計、數據分析等，有44%業界機構表示歡迎不同行業的轉職人士。

新增職位有超過6,000個都是全職崗位，當中有一半是科技相關及零售銀行業務，其餘則來自營運相關工作。

孟文能指，新加坡本地人大概能夠應付75%空缺，但金融科技相關工作，根本沒有足夠專才，有需要吸納海外人才。他認為金融科技在未來數年將創造更多職位，這可令新加坡相關行業發展更進一步

香港實施《港區國安法》後，不少外資銀行已經撤離香港，包括德國最大銀行德意志銀行，在《國安法》實行半個月後，便宣佈亞太區首席執行官的辦公室將由香港轉至新加坡，而科技公司Naver亦已把其備用伺服器撤出香港，並轉移至新加坡。新加坡金管局去年亦曾表示，有大量香港資金流入新加坡，令到當地銀行存款量大幅增加，相信這次新加坡藉增聘人手，可進一步爭奪生意及駐港專才。

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