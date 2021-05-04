加密貨幣的話題性之高，已經去到不能無視的地步。茶餘飯後、財經新聞、科技節目、港聞等幾乎每日都有新話題。我認為有兩類人應該積極攝取這方面的信息，今天先講一類。傳統金融、投資產業從業員如能適當地裝備自己，掌握一點加密貨幣的知識，在事業上可能會有很大幫助。地產、保險、金融經紀，一向都一身好武功，只要是能和客戶打開話匣子的話題，都能講上幾句，因為這樣有更大機會促成生意。聽說有些公司會讓經紀們學品酒、沖咖啡，經紀們也可能要涉獵名車、名牌服飾市場，能陪客戶打高爾夫的當然也大有人在。

最近開始收到一些專業金融機構和中介人公司的邀請，希望進行內部培訓，讓員工學習加密貨幣簡單的原理與區塊鏈技術的其他應用層面，進一步鞏固專業形象，方便與客戶作出更多交流。我認為這是非常有見地的做法。加密貨幣貌似炙手可熱，但未入場未了解的人還是大多數，如果有人能幫上一把，客戶關係必定更上一層樓。投資講求風險分散，體貼客戶的一定會獲得回報，經紀公司始終會受惠。加密貨幣的重點是去中心、去第三方，理論上不需要有其他人幫忙，但科技世界發展日新月異，網上資料準確度和新鮮度是個大問題。假如有一個可以信賴、熟悉的服務員能稍為解答一些簡單的問題，比起使用海外註冊的公司，面對幾天也沒回應的客服，客戶當然更有信心投入加密貨幣市場，這也是我們選擇於鬧市開設實體分店的緣故。

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

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