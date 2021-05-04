《日經新聞》報道，有消息指日本電信電話公司（Nippon Telegraph & Telephone Corp.）將暫停使用中國製造的無人飛機，改用日本或其他地區製造的產品，以配合日本政府正在努力清除的網絡安全隱患。

消息人士稱，NTT在去年12月已成立部門，正在製造無人機自用，甚至出售，用以檢查電信電纜、橋樑等設施。另外，九州電力公司（Kyushu Electric Power）亦因應安全風險，正在考慮以日本製造的無人機，以更換中國的大疆（DJI）產品。大疆回應稱，客戶事實上可控制無人機收集和保存甚麼數據，亦可設計是否分享。

日本政府早前響應美國國土安全部的警告，實行新的採購準則，要求政府機構更換具有安全隱患的無人機，以防止中國製造的無人機竊取機密資料，日本海上保安廳已暫停使用，同時建議供應商要考慮安全風險，而美國商務部已把大彊列入貿易黑名單。

日本企業如Sony、自主控制系統實驗室公司（Autonomous Control Systems Laboratory）正加緊研發無人機，前者今年1月已發佈Airpeak，而後者的產品最早將於今年10月上市。不過，部份日企指因技術及價錢因素，暫時未能依賴其他無人機取代大疆產品。

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