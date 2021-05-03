有讀者問根據甚麼原則看自己五行屬乜，其實算命並不是簡單的以自己屬甚麼金、木、水、火、土來推算。術數理論中，所有的生物都應該有齊五行，只不過因為其中某元素對某人較有利，在子平命理中所謂之用神作為命格。

中國的術數是世界上內容最豐富的，各種算命方法五花八門，舉一些例，有子平八字、紫微斗數、演禽、七政四餘、河洛理數、六壬數、太乙數、奇門遁甲及各派風水等等。同是五行八卦，但是不同符號，不一定能互換使用。其中把某人定性為某五行，今天多用於子平八字及風水上。以本人師傳，風水上命格是以出生年男女分陰陽算卦而定，與子平之用神不同，但是此卦只可用於一些實用物品，例如家居、衣錦等，並不能用於算命之喜忌。

子平八字，是宋代徐子平根據唐代宰相李虛中整理，託命鬼谷子所著的《李虛中命書》再整理而成，是以日柱中之天干為基礎定命，但其實在唐代以前，東晉郭璞等算八字是以年柱的天干，地支及年柱納音三個五行來算命，而不是單一天干來推算，古人稱這干支納音為三命。

今天有不少人是以天干為基礎，以比對其他七字五行來算命，這是把術數簡化的毛病。下期續談。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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