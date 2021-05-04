有公司以額外假期鼓勵員工打針。黃志祥旗下信和集團向員工發內部通告指，員工可申請休假接種疫苗，已完成接種兩劑疫苗後，可獲得額外兩天假期，將增至本年度的年假福利，而未接種疫苗的同事，亦可於完成兩劑疫苗接種後享同樣福利，呼籲員工鼓勵身邊同事和朋友，於諮詢家庭醫生的意見後，盡快接種疫苗。

同時信和為鼓勵市民打針，旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地推出「齊心抗疫感謝賞」，商場會員於4月29日至5月31日期間，在上述商場禮賓處出示新冠疫苗接種紀錄，包括紙本針卡或電子針卡，即可換取最多40元現金券。其中已接種第一劑疫苗的會員，可於上述商場換取20元現金券；已接種第二劑疫苗則可於屯門市廣場換取20元現金券、於奧海城換取飲品券、或於荃新天地換取咖啡券。

信和置業（083）黃志祥一家較早前表示已注射疫苗，信置副主席黃永光稱，經徵詢醫生意見後，他已於3月下旬接種科興疫苗，又指全家人包括父親黃志祥、母親及弟妹已全部接種疫苗。

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