最近兩星期我評論電視大戰時，有一些觀點跟主流唱反調。雖然我很喜歡Mirror和Error，但是我並不像一般人一樣，覺得電視台一定要創新，才是行之有效的商業模式。也許是社會結構上的差異，投資物業製造無數不想改變的有錢人，社會大部份的財富是掌握在收成期老人手上，年輕人是相對沒有消費力的一群。

如果你要得到商業利益，就只能向這一群收成期的人下手。當口味跟着市場走，取悅老人家才是比較行之有效的商業模式。雖然創新會有好作品，但在商業上並不持久，而且創作失敗率高，成本很大。

這套老人理論不一定適用於分析電視業，分析騙案也適用。最近山頂富婆被年輕騙徒騙了過億，也是一單大新聞。

做一個思想實驗。假設有一個富二代敗家仔，1個月豪花100萬元，1年他也只是花了1,200萬元，10年也只是1億多元。這樣使錢的富二代敗家程度來計，只能說中間偏上，而且能夠使得起這個錢的富二代不特別多。因為有賴現代典章文明技術所賜，一般家族財富繼承有完善的信託保護，財產交託給專業管理人，可以確保後代不會亂花錢。真正落到手的資產，並沒有你想像中那麼多。

老人家唔同，騙徒區區幾個月就可以呃到過億，以成本效益去計，呃一個老人家比起呃一個年輕人更有「效率」。這些有趣的理論不是我說，而是記錄在《Freakonomics》這本書上。

我依然相信年輕人，無條件地相信，但是如果我們順着市場走，卻會得出經濟邏輯不一致的結論。這真是令人懊惱，也許，是我已經老了。

渾水

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