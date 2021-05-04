統計處公佈，零售業總銷貨價值的臨時估計為276億元，按年升20.1%，遜預期，首季升7.5%。扣除其間價格變動後按年升19.8%；首季按年上升7.2%。

期內網上銷售價值的臨時估計為21億元，按年上升43.3%，佔整體7.7%；首季網上銷售價值的臨時估計上升62.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物反彈最急，按年上升81.0%；服裝升77.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升64.1%。而電器及其他未分類耐用消費品升幅亦有44.8%；眼鏡店升29.1%；中藥升27.7%；書報、文具及禮品升19.2%。至於超級市場貨品的銷貨價值下跌16.1%，而食品、酒類飲品及煙草亦跌1.8%。

華僑永亨：本地消費推動零售復蘇欠理想

華僑永亨經濟師李若凡表示，反彈強勁的行業主要是低基數效應所致，但與2019年相比仍未恢復，同時見到去年受惠疫情的超市、食品等行業繼續回落，反映限聚令放寬後未能令整體零售恢復，「疫情緩和之後部份板塊消費增長，但彌補唔到另一個板塊下跌。」

她指出，目前香港疫苗接種率在全球較低，本地消費情況亦欠理想，令零售復蘇進度比預期慢，未來仍要寄望進一步放寬社交限制及恢復通關。但她指出，以首季整體看零售表現尚可，預計復蘇進度得以持續，亦可憧憬夏季推出的電子消費券的幫助，故維持全年零售銷售回升15%的預期。

政府：零售業復蘇須打疫苗

政府發言人表示，雖然社交距離措施自2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。當局指，為了零售業能更有力地復蘇，以及經濟能更全面恢復，社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與疫苗接種計劃。

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