【本報訊】新盤市場氣氛升溫，連帶豪宅市場亦錄得多宗成交。由會德豐、信置（083）等合作發展的西南九龍維港滙III，早前獲神秘買家透過招標，以海外註冊公司（BVI）名義大手掃入兩伙頂層單位，即須繳付超過4,000萬元「辣稅」。

根據土地註冊處資料，上述成交單位1A座31樓及32樓A室，實用面積1,611方呎，屬四房雙套間隔，另連312方呎平台及587方呎天台，成交價為7,007.49萬元，呎價約43,498元；至於毗鄰B室，屬實用1,408方呎四房一套間隔，另連307方呎平台，以6,633萬元沽出，呎價為47,109元。

單位登記買家為昌源控股及喜旺控股，同屬BVI公司，故須支付買家印花稅（BSD）和住宅印花稅，各涉樓價15%，即合共稅款高達4,080萬元。

一號銀海呎價6.4萬破頂

此外，大角嘴一號銀海頂層A室，實用面積2,466方呎，另連423方呎平台及3,566方呎天台，最新以1.58億元轉手，呎價高見64,071元，創下奧運站一帶住宅成交呎價新高；登記買家以首置名義入市，涉及印花稅約671.5萬元。原業主2008年斥6,385萬元買入單位，持貨12年，賬面獲利9,415萬元或1.47倍。