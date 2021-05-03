【本報訊】據房委會成交紀錄，4月份全港未補地價公屋及居屋（居屋第二市場）共錄得125宗買賣，按月下跌55%，惟只屬臨字數字；而3月份經修訂後為278宗，創逾一年新高。對上一次高位為去年1月份錄得的321宗。

受黃竹坑新盤帶動，區內「居屋王」雅濤閣交投活躍，4月份多達7宗買賣，創四年新高，且已相當於屋苑今年首三個月的總成交量，媲美2017年大旺市；區內代理表示，雅濤閣交投活躍，當中不乏賣樓移民個案。

雅濤閣兩日搶貴40萬

富臨行傅錦燕表示，如3座高層E室，實用面積422方呎，有靚裝修，業主賣樓移民英國，原本叫價綠表630萬元，但放盤超過一年仍無人問津；直至上月減價50萬元，終以580萬元成交，呎價13,744元。單位2017年以478萬元購入，賺102萬元。不過，晉環開價前夕，區內樓市升溫，雅濤閣同座另一個高10層的E室單位，兩天後以620萬元賣出，即時「激死」業主，因為覺得其單位裝修更佳，但比人賣平40萬元。此外，屋苑一個高層兩房單位，上月以638萬元易手，創屋苑綠表兩房最貴紀錄。

沙田新居屋嘉順苑錄首宗二手買賣。據土地註冊處資料，大圍嘉順苑高層7室，實用面積449方呎，兩房間隔，上月以540萬元未補價易手，呎價12,027元。原業主2016年斥318.06萬元一手買入，沒有向銀行承造按揭、即「full pay」買樓，持貨五年賬面賺逾220萬元，賺幅約七成。據代理提供相片，單位附設靚裝修。

屯門兆麟苑F座中層7室，實用面積645方呎，上月以530萬元未補價易手，銀碼屬屋苑居二市場新高。